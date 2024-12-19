ИП на УСН один год может быть с НДС, другой год без НДС

Если у ИП доход за 2024 год превышает 60 млн рублей, в 2025 году он весь год будет платить НДС.

Но в 2026 году вновь надо ориентироваться на прошлогодние доходы.

Если в 2025 году доходы ИП будут меньше 60 млн рублей, от НДС в 2025 году это не спасет, но в 2026 году этот ИП будет работать без НДС.

Затем в 2027 году будет иметь значение доход за 2026 год.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.11.2024 № 03-07-11/114489.

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