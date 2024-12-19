За бездоходные месяцы тоже положен стандартный вычет по НДФЛ

Стандартный налоговый вычет на детей предоставляется за каждый месяц налогового периода.

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2024 № 03-04-05/111048.

Работодатель предоставляет вычет до месяца, в котором доход нарастающим итогом превысил 350 000 рублей (в 2024 году).

При этом если в отдельные месяцы работодатель не выплачивал зарплату, стандартный вычет предоставляется за каждый месяц ода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.

Пример У сотрудника с окладом 25000 руб. есть 1 ребенок. С июля по октябрь сотрудник был в отпуске без сохранения зарплаты. В 2024 году суммарный размер вычета для него будет 1 400 х 12 = 16 800 руб.

Как в 2025 год изменятся стандартные вычеты, мы рассказывали тут.

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