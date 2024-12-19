Экспедитор со ставкой НДС 0% может принимать на вычет НДС 20% по грузоперевозкам

При международной перевозке применяют ставку НДС 0%. По перевозкам по России ставка 20%.

Но экспедитор, применяющий ставку НДС 0%, может привлекать перевозчиков и прочих контрагентов на этапах перевозки по РФ.

Если такие контрагенты правомерно выставляют счета-фактуры со ставкой НДС 20%, то экспедитор может принять к вычету этот НДС.

Вычет можно применить на момент определения налоговой базы по экспедиторским услугам.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-07-08/104885.

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