Минфин под конец года потратит рекордные 14 трлн рублей

В октябре-декабре 2024 года расходы федерального бюджета составят почти 14 трлн рублей или 35% от плана. Счетная палата полагает, что это произошло из-за неравномерного использования государственных средств в течение года.

В первые три квартала деньги расходовали по 22-23% или по 8,5-9 трлн рублей за каждые три месяца. К середине декабря траты составили 35,5 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

Минфин объяснил, что больше всего расходов традиционно приходится на декабрь. Они связаны с перечислением пенсий, зарплаты, денежного содержания и надбавок госслужащим, а также с завершением расчетов по госконтрактам.

По плану в 2024 году доходы составят 36,1 трлн рублей, а расходы — 39,4 млн. Однако на портале «Электронный бюджет» затраты увеличили до 40,1 трлн.

Неравномерный расход средств негативно сказывается на бюджетном процессе и уровне цен. Если за короткое время дать экономике большой объем денег, то вырастет инфляция, что приведет к повышению ключевой ставки. По данным Росстата, в ноябре 2024 года инфляция выросла до 8,88%.