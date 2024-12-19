Роскомнадзор обещает не собирать данные об устройствах пользователей VPN

Для предотвращения компьютерных атак РКН будет собирать сетевые адреса, которыми пользуются операторы связи. Информацию о личных устройствах пользователей пообещали не трогать.

В Роскомнадзоре объяснили суть приказа, который должен предотвратить доступ к запрещенной информации: оскорбляющей достоинство, с неуважением к обществу, изображениями противоправных действий и «иных низменных побуждений».

Ведомство будет собирать сетевые адреса, которые используют операторы связи, чтобы обновить правила фильтрации для противодействия компьютерным и DDoS-атакам. Об этом пишет РБК.

«Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам», — сказали в РКН.

В пояснительной записке к проекту приказа сказано, что операторов связи обяжут предоставлять информацию, «позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование)».

Сейчас ответственность за предоставление доступа к запрещенным сайтам грозит только владельцам VPN-сервисов, а не обычным пользователям.