«Клерк» исполняет желания! До 20 декабря все онлайн-курсы по 3 500 рублей

«Начну учиться с понедельника, а лучше со следующего года...». Зачем ждать? Не откладывайте важные дела на потом! Чтобы мотивировать вас к обучению, мы запускаем новую акцию — все онлайн-курсы «Клерка» по 3 500 рублей. Выбирайте наши лучшие курсы по выгодным ценам и приступайте к учебе уже завтра.

У нас новая акция на онлайн-курсы — все курсы по 3 500 рублей!

Это отличная возможность для тех, кто давно хотел освоить специальность бухгалтера или после долгого перерыва планирует вернуться в профессию. Вы сможете получить знания, необходимые для карьерного роста, перехода на другой участок или на аутсорс — какой бы ни была ваша цель — все необходимое вы найдете на курсах «Клерка».

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе!

Выбирайте онлайн-курсы и начинайте учиться.

Каталог курсов

Акция действует до 20 декабря.

На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 16 000 рублей.

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В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет, а на подготовку осталось меньше двух недель. Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

Цена со скидкой 61%: 3 500 рублей вместо 9 000 рублей.

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На онлайн-курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

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Разберитесь в изменениях в законодательстве и подготовьтесь к дополнительным задачам уже сейчас, чтобы справиться с ними без ошибок и проблем с военкоматом.

На онлайн-курсе мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 16 000 рублей.

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