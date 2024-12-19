Обучение для бухгалтеров

«Клерк» исполняет желания! До 20 декабря все онлайн-курсы по 3 500 рублей

«Начну учиться с понедельника, а лучше со следующего года...». Зачем ждать? Не откладывайте важные дела на потом! Чтобы мотивировать вас к обучению, мы запускаем новую акцию — все онлайн-курсы «Клерка» по 3 500 рублей. Выбирайте наши лучшие курсы по выгодным ценам и приступайте к учебе уже завтра.

У нас новая акция на онлайн-курсы — все курсы по 3 500 рублей!

Это отличная возможность для тех, кто давно хотел освоить специальность бухгалтера или после долгого перерыва планирует вернуться в профессию. Вы сможете получить знания, необходимые для карьерного роста, перехода на другой участок или на аутсорс — какой бы ни была ваша цель — все необходимое вы найдете на курсах «Клерка».

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе!

Выбирайте онлайн-курсы и начинайте учиться.

Каталог курсов

Акция действует до 20 декабря.

НДС: расчет, декларация, 1С

На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 16 000 рублей.

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Налоговая реформа-2025

В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет, а на подготовку осталось меньше двух недель. Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

Цена со скидкой 61%: 3 500 рублей вместо 9 000 рублей.

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Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С

На онлайн-курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы. 

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

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Финмоделирование и финанализ для бизнеса

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

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Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С

Разберитесь в изменениях в законодательстве и подготовьтесь к дополнительным задачам уже сейчас, чтобы справиться с ними без ошибок и проблем с военкоматом.

На онлайн-курсе мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 16 000 рублей.

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Больше онлайн-курсов по 3 500 рублей в каталоге «Клерка».

Ольга Ульянова
Налоговые изменения 2025

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года
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