Предприниматели на НДС со ставками 5% и 7% смогут получать вычеты

Есть несколько ситуаций, когда бизнес на УСН может получить вычет по НДС даже при применении пониженных ставок.

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с оборотом свыше 60 млн рублей в год автоматически будет платить НДС. Предприниматели могут выбрать как общую ставку 20% с получением вычета входного налога, так и ставки 5% и 7%.

Если применять пониженные ставки, то не будет вычета по НДС при покупке товаров, в том числе экспортируемых. Однако есть ситуации, в которых вычет можно заявить:

при отгрузке в счет авансов;

при возврате авансов, расторжении или изменении условий договора;

если покупатель вернул товар или отказался от работ, услуг;

когда цена отгруженных товаров изменилась в сторону уменьшения.

Разберитесь, как компаниям и ИП на УСН нужно платить НДС с 2025 года и что нужно учесть при выборе ставок, оформлении договоров и в порядке документооборота. Приходите на бесплатный вебинар «Все про уплату НДС на УСН в 2025 году». Он состоится 26 декабря в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.

Условия применения пониженных ставок НДС 5%, 7%.

Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.

Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%)

Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.

Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.

К чему готовиться упрощенцам и их партнерам.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 26 декабря в 11:00 мск!