Предприниматели на НДС со ставками 5% и 7% смогут получать вычеты

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с оборотом свыше 60 млн рублей в год автоматически будет платить НДС. Предприниматели могут выбрать как общую ставку 20% с получением вычета входного налога, так и ставки 5% и 7%.
Если применять пониженные ставки, то не будет вычета по НДС при покупке товаров, в том числе экспортируемых. Однако есть ситуации, в которых вычет можно заявить:
при отгрузке в счет авансов;
при возврате авансов, расторжении или изменении условий договора;
если покупатель вернул товар или отказался от работ, услуг;
когда цена отгруженных товаров изменилась в сторону уменьшения.
Разберитесь, как компаниям и ИП на УСН нужно платить НДС с 2025 года и что нужно учесть при выборе ставок, оформлении договоров и в порядке документооборота. Приходите на бесплатный вебинар «Все про уплату НДС на УСН в 2025 году». Он состоится 26 декабря в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.
Условия применения пониженных ставок НДС 5%, 7%.
Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.
Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%)
Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.
Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.
К чему готовиться упрощенцам и их партнерам.
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ждем вас на вебинаре 26 декабря в 11:00 мск!
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