Зарплата

Путин: реальные зарплаты выросли на 9%

Доходы жителей страны в 2024 году росли быстрее товарной массы. В конце года рост ВВП составит 4%.

В 2024 году реальные зарплаты стали больше на 9%. Доходы россиян росли быстрее, чем товарная масса. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции», — сказал Путин.

За два года российская экономика выросла на 8%. Для сравнения, этот показатель в США находится в пределах 5-6%, а в Евросоюзе — 1%.

По итогам года рост ВВП составит 4%, а в 2025 году — 2-2,5%. Однако усиление инфляции остается тревожным сигналом, по оценкам президента: она уже на уровне 9-9,3%.

Ольга Ульянова
Налоговые изменения 2025

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года
2

Комментарии

1