Путин: реальные зарплаты выросли на 9%

Доходы жителей страны в 2024 году росли быстрее товарной массы. В конце года рост ВВП составит 4%.

В 2024 году реальные зарплаты стали больше на 9%. Доходы россиян росли быстрее, чем товарная масса. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции», — сказал Путин.

За два года российская экономика выросла на 8%. Для сравнения, этот показатель в США находится в пределах 5-6%, а в Евросоюзе — 1%.

По итогам года рост ВВП составит 4%, а в 2025 году — 2-2,5%. Однако усиление инфляции остается тревожным сигналом, по оценкам президента: она уже на уровне 9-9,3%.