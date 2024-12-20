Жена-ИП не должна платить налог за нежилое помещение, полученное от мужа-ИП по брачному договору

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, в том числе и нежилое.

По брачному договору общее имущество может перейти в собственность одного из них.

Например, общее нежилое помещение было оформлено на мужа, который является ИП на УСН. По брачному договору оно отходит жене, которая тоже ИП на УСН.

В этой ситуации жена не будет платить налог по УСН, потому что у нее не будет экономической выгоды. Она лишь получила имущество, которое и до этого момента уже принадлежало ей совместно с мужем.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.08.2024 03-04-05/79462.

Вместе с тем, если остаточная стоимость ОС при УСН превышает 150 млн рублей (в 2024 году), то ИП лишается права на применение УСН.

Остаточную стоимость такого нежилого помещения определяют на дату перехода права собственности к жене.

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