Земельный налог не начисляется за месяц, в начале которого участок продан

Земельный налог за неполный год считают с учетом коэффициента. Его определяют как отношение числа полных месяцев, в течение которых земля была в собственности, к числу месяцев в году (12).

Если право собственности на земельный участок возникло до 15-го числа месяца включительно или прекращение права было после 15-го числа месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) права.

Таким образом, в случае прекращения права на земельный участок 12 сентября 2024 года земельный налог за данный месяц не исчисляется.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.11.2024 № 03-05-06-02/119077.

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