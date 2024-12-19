Президент РФ объяснил последние повышения цен на продукты

«По мясу Россия себя полностью обеспечивает. <...> Потребление составляет примерно 80 кг на человека в год, а в мире — 42. Потребление мяса у нас выросло в два раза в последнее время», — заявил он.

Похожая ситуация и с молоком, а следственно, и со сливочным маслом. «Каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — сказал Путин. И добавил, что для решения проблемы «нужно работать в отраслевом смысле».

Второй причин роста цен на продукты он назвал урожай, третьей — «рост мировых цен на некоторые продукты».

Также глава государства отметил внешние ограничения, которые, хоть и «не ключевые», но «в некоторой степени отражаются» на ситуации».

Путин: есть и «субъективные недоработки наши»: «некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог раньше использовать некоторые инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Их много».

Что касается правительства, то оно «работает много и много делает, когда думает о будущем».

Там же Путин заявил, что глава ЦБ пока сама не знает, какой будет ключевая ставка.