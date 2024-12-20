Утвердили новый электронный реестр документов для экспорта с НДС 0%

Обоснованность применения ставки НДС 0% при продаже физлицам товаров, вывезенных в другую страну в таможенной процедуре экспорта, надо будет подтверждать с помощью нового электронного реестра.