Утвердили новый электронный реестр документов для экспорта с НДС 0%
Обоснованность применения ставки НДС 0% при продаже физлицам товаров, вывезенных в другую страну в таможенной процедуре экспорта, надо будет подтверждать с помощью нового электронного реестра.
Приказ ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-15/1034@ опубликован на федеральном портале.
В реестр надо включать сведения из деклараций на товары, документы (счета) на оплату товаров, договоры аренды складов (помещений) или иные документы.
Новый реестр применяется с 18 января 2025 года.
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