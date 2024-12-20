Операторы перестанут оказывать услуги связи абонентам с арестованными счетами

Чтобы нарушители не могли вывести деньги через телекоммуникационные каналы, операторы связи временно перестанут обслуживать таких абонентов.

Кабмин внес в Госдуму законопроект о приостановке связи абонентам, у которых арестовали счета. Такая мера не позволит должникам выводить средства через телекоммуникационные технологии, а также красть деньги.

«Законопроектом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест», — сказано в пояснительной записке.

При отказе в обслуживании операторы связи должны временно заблокировать возврат аванса за оказание услуг. Компании вернут абонентам неиспользованный остаток после расторжения договора с абонентом, что позволит индивидуально подходить к возврату денег.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.