Назван продукт года для офиса, выбранный потребителями

На протяжении 15 лет эта премия вручается компаниям на российском рынке за качество товаров и предоставляемых услуг. Офисная бумага SvetoCopy победила в номинации «Продукт года для офиса». Об этом сообщает пресс-релиз, он есть у «Клерка».

Потребители выбрали офисную бумагу SvetoCopy продуктом года в результате независимого голосования.

«В ноябре SvetoCopy получил уже две престижные награды — "Выбор потребителей" и "Народная Марка № 1 в России 2024". Для нас это доказательство лояльности наших покупателей и настоящей народной любви. Бренд SvetoCopy почти 30 лет на рынке, он продолжает развиваться и занимать уверенные позиции», — комментирует Артем Дунаев, директор по продажам белых бумаг в России, маркетингу и корпоративным коммуникациям, НПАО «Светогорский ЦБК».

На Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате в Светогорске Ленинградской области производится линейка продукции SvetoCopy — Classic, Premium и ECO.

Сама бумага SvetoCopy появилась на рынке в 1996 году. Она отмечена знаком качества 100 лучших товаров в 2015, 2017, 2020 и 2023 годах.