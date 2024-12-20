Wildberries удвоит выплаты за дополнительное время работы ПВЗ

Владельцы ПВЗ, которые увеличат график работы на один час с 17 по 31 декабря, получат от маркетплейса двойные выплаты.

Компания «РВБ» заплатит владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в два раза больше, если они в предновогодний период с 17 по 31 декабря увеличат график работы на один час.

Сумма удвоенной выплаты за последний час работы будет зависеть от конкретного ПВЗ, его тарифа и объема выданных заказов.

«Мы видим, как возрастает нагрузка на пункты выдачи заказов, и хотим поддержать их в это время. Введение двойных выплат за дополнительный час работы — это помощь партнерам справиться с возросшим объемом заказов, а клиентам — получить свои подарки вовремя», — сказал руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким.

Дополнительное время работы ПВЗ нужно, чтобы менеджеры быстрее обрабатывали заказы, а клиенты получили свои покупки вовремя, к праздникам. Дополнительные выплаты зачислят в январе.

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