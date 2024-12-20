Минфин хочет по-новому вносить изменения в законодательство о финансах и банках

Процесс внесения изменений в законодательство, регулирующее финансовый рынок и банковскую сферу, нужно систематизировать таким образом, чтобы он стал более предсказуем для участников рынка и граждан.

С такой идеей систематизировать законодательные инициативы выступил замминистра финансов Иван Чебесков на Банковской юридической конференции.

«Нам нужно систематизировать подход к законодательным инициативам и как-то их сгруппировать, чтобы подход был более системный, а не точечный и не ситуационный. Конечно, бывают различные ситуации, которые требуют срочных решений и требуют внесения срочных изменений в законодательство, особенно если это касается защиты прав потребителей или стабильности банковской системы, тут не поспоришь. Но в целом, нужно проделать работу, чтобы сгруппировать по ключевым направлениям нашу деятельность и пробовать вносить изменения в каком-то предсказуемом для рынка и граждан виде», — пояснил Чебесков.

По его словам, законодательные инициативы оказывают существенное влияние на бизнес, особенно если их принимается несколько за один месяц.

«Мы, конечно, работаем все очень-очень хорошо и, можно так сказать, штампуем в какой-то степени законы, потому что хорошая сплоченная команда, очень качественные, умные юристы. Но я иногда себя пытаюсь вновь вернуть во времена, когда я работал в коммерческих структурах и бизнесе. И я, конечно, вспоминаю, что любые законодательные изменения — это большая головная боль для бизнеса», — отметил замминистра.

Иван Чебесков предложил, например, вместе с Банком России выработать подходы, чтобы пакетом вносить законопроекты в рамках стратегии развития финрынка и документов по основным направлениям.