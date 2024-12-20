С подачи Президента Минфин оперативно высказался о лимитах по семейной ипотеке

С учетом поручения Владимира Путина по итогам прямой линии, Минфин заявил, что подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.

19 декабря Президента при подведении итогов года-2024 семья спросила, что на протяжении 3 месяцев не может взять семейную ипотеку: то у банков лимиты кончаются, то они увеличивают первоначальный взнос с 20 до 50%, то они не хотят ее одобрять.

«Это безобразие, во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов, и мы с Правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет», — заявил Путин.

Минфин очень быстро ответил, что в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен. Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается.

Он объяснил, что лимиты — это техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Их основная цель — прогнозирование расходов бюджета.

В 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290,0 млрд рублей. Из резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделено 142,0 млрд. В федеральном законе «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены средства в объеме 1 449,4 млрд рублей, в том числе:

в 2025 году — 637,0 млрд;

в 2026 г. — 454,1 млрд;

в 2027 г. — 358,3 млрд рублей.

К тому же, по данным Минфина, в 2024 году 159 тыс. семей получили выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.