ФНС открыла четвертое в РФ представительство Площадки реструктуризации долга

Получить оперативную помощь в сложной финансовой ситуации налогоплательщики также уже могут в представительствах Площадки на базе УФНС по республике Коми, Карелии и Мурманской области.

Региональные представительства Площадки рассматривают обращения по вопросам реструктуризации задолженности от 10 до 50 млн рублей.

«Деятельность региональных представительств позволяет ускорить предоставление мер поддержки на Площадке реструктуризации долга, а также увеличить количество вариантов и эффективность реструктуризации за счет взаимодействия с региональными органами власти, кредитными и общественными организациями региона», — объясняет ФНС.

Обращаться на Площадку реструктуризации долга стоит, если:

появилась угроза банкротства ;

либо накопился долг по налогам из-за временных финансовых трудностей.

Специалисты Площадки помогут выбрать эффективный способ урегулирования долга, составить план выхода из кризиса и разрешения финансовых проблем налогоплательщика.

Всего с момента запуска Площадки оказано мер поддержки на сумму более 1 трлн рублей, в том числе 322,1 млрд рублей реструктурировано путем мировых соглашений и рассрочек. Это в 2 раза больше, чем до начала работы Площадки.

ФНС заявляет, что принятые меры поддержки позволили предприятиям избежать банкротства, выйти из кризисной ситуации, перестроить свой бизнес.

Выручка предприятий, которым оказана помощь, выросла на 26%, фонд оплаты труда увеличился на 11,8%, сохранено 1,3 млн рабочих мест и 46 трлн рублей активов.

Уточнено, что при наличии долгов не только по налогам необходимо обращаться в Фонд содействия реструктуризации долга.