В карточках товаров на маркетплейсах появится новый обязательный реквизит

До 1 сентября 2026 маркетплейсы должны подготовить свои площадки, чтобы продавцы могли разместить ссылки на сертификаты качества/соответствия своих товаров.

Совет Федерации одобрил закон, по которому маркетплейсы будут обязаны подтверждать качество товаров. В карточках появятся ссылки на реестр сертификатов соответствия.

Сейчас закон не обязывает селлеров или владельцев маркетплейсов прикладывать информацию о сертификатах.

«Проектом федерального закона предлагается устранить этот правовой пробел в Законе о защите прав потребителей, предусмотрев обязанность продавца (владельца агрегатора) по доведению до сведения покупателя ссылки на реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций», — сказано в пояснительной записке.

Новые требования не будут распространяться на продажу товаров, бывших в употреблении, а также, если договор купли-продажи был заключен в торговом объекте, где покупатели могут ознакомиться с сертификатами.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. За это время маркетплейсы смогут подготовить технические обновления своих ресурсов, чтобы дать селлерам возможность размещать ссылки на реестр Росаккредитации.