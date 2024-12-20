ФНС отметила значительное снижение объема истребований документов на проверках

За счет усиления аналитической функции в автоматизированных системах ФНС наблюдается значительное снижение объема истребований документов и информации.

В 2022 году общий объем истребований снизился на 25%, в 2023 году – на 16% и за девять месяцев 2024 года – на 4%.

Сейчас ведомство работает над развитием технологии автоматического истребования по форматам, не требующим участия человека.

«У нас достаточно серьезные налоговые изменения, и мы считаем своим долгом давать максимальные разъяснения в отношении нововведений, чтобы обеспечивать комфорт в налоговом администрировании. ФНС России придерживается стратегии по оказанию услуг на уровне максимального благоприятствования для всех участников российского рынка», — отметил глава ФНС Даниил Егоров.

Эти слова прозвучали на очередном заседании Консультативного совета по вопросам налогообложения иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями.