С 01.01.2025 для применения пониженных взносов будет новое ограничение

С 1 января 2025 года для российских ИТ-компаний и радиоэлектронной промышленности в НК вводится новое ограничение по применению пониженных тарифов страховых взносов.

Пониженные взносы для российских ИТ-компаний и организаций, которые ведут деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, действуют, если такая организация реализует программы/базы данных, разработанные (адаптированные и/или модифицированные) самой организацией или лицом, входящим с ней в группу.

С 01.01.2025 года вводится ограничение (абз. 22 п. 5 ст. 427 НК): если в группу с ИТ-компанией или радиоэлектронной организацией входит иностранное лицо или лицо без гражданства, то пониженные тарифы применять нельзя.

Исключение сделано для инофирм, которые контролирует российская организация или гражданин РФ.

Такое разъяснение ФНС дала в сервисе «Часто задаваемые вопросы».