В 2024 году спрос на аренду жилья в России побил рекорды

За год средняя стоимость аренды жилья выросла на 17%, а объем предложения – на 57%.

В условиях роста ключевой ставки и повышения адресности льготных программ ипотеки все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и временно снимать квартиру.

Согласно данным Домклик, медианная стоимость кв. м аренды по РФ в декабре составляет 807 рублей. Соответственно, стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры (35 кв. м) составит 28,2 тыс. рублей.

По стоимости с большим отрывом лидирует Москва: цена за аренду стандартной квартиры (35 кв. м) равняется 74,5 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург (41,7 тыс.), Московская (35 тыс.), Свердловская (30,6 тыс.) и Новосибирская (30,4 тыс.) области.

Эксперты отмечают, что разрыв в стоимости арендного жилья между столицей и другими мегаполисами остается существенным: как и в начале года, в Москве стоимость аренды квадратного метра почти в 3 раза выше среднего значения по стране и в 4 раза, чем в отдельных мегаполисах.

Между тем в большинстве крупнейших регионов цены на аренду ниже общероссийского уровня. Меньше всего аренда стоит в Воронежской области: стоимость аренды квартиры площадью 35 кв. м составляет 18,3 тыс. рублей в месяц. Низкие цены также отмечены в Самарской области (18,9 тыс.), Башкортостане (19,7 тыс.) и Волгоградской области (19,8 тыс.).

Что касается объема предложения, то здесь в лидерах Москва, Новосибирская область и Краснодарский край. На них приходится 11,8%, 10,2% и 8% соответственно. Северная столица – лишь на четвертом месте с долей 7,3%.

В остальных крупнейших субъектах РФ объем предложения не превышает 5%. Наименьшее количество предложений отмечено в Омской области, Пермском крае и Волгоградской области (менее 1%).

Снижение доступности ипотеки как на первичном, так и вторичном рынках привлекло множество новых арендодателей. За год объем предложения вырос практически во всех крупнейших субъектах. Наибольший рост показали Самарская область (в 5,3 раза), Краснодарский край (в 3,6 раза), Челябинская область (в 2,2 раза) и Башкортостан (в 2 раза).

Исключение составила лишь Омская область: здесь количество квартир под сдачу символически снизилось (на 1%).

Рост интереса к съемному жилью привел к тому, что по итогу года стоимость аренды кв. м выросла на 17,3%, утверждает Домклик. Причем в большинстве крупнейших регионов годовой рост оказался более выраженным. В лидерах – Свердловская область (+35,8%), Омская область (+32,3%) и Татарстан (+28,6%).

Меньше всего цены выросли в Самарской области (+13,5%), Красноярском крае (+10,3%) и в Москве (+10,3%).

Аналитики выяснили, что относительно слабый рост арендных ставок в Москве связан с «миграцией» предложения из центра в более отдаленные локации. Так, в округе с самой дорогой недвижимостью – ЦАО – количество выставленных объектов под сдачу за год резко снизилось, в то время как в отдаленных более бюджетных районах столицы количество квартир, напротив, возросло.

«С начала года медианная стоимость аренды кв. м. выросла на 17%. При этом наибольший рост отмечен в сегменте трехкомнатных квартир: за год стоимость аренды увеличилась на 24%. Далее идут двухкомнатные квартиры с ростом в 19%. Аренда студий и однокомнатных квартир увеличилась на 17 и 14% соответственно. Такая тенденция не удивительна: сужение круга потенциальных заемщиков по ключевой ипотечной программе для семей с детьми – “Семейная ипотека” — способствовало росту популярности прежде всего крупногабаритного жилья. Отсюда – более выраженная динамика», — объяснил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Исследование основано на анализе объявлений о сдаче квартир на долгий срок (на месяц и более) по данным сайта Домклик.