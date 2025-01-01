Количество кибератак-2024 на российский бизнес выросло в четыре раза: как снизить угрозы

Это связано с ростом цифровизации, недостаточной защитой данных и новыми схемами интернет-мошенничества.

Малый и средний бизнес остается наиболее уязвимым из-за ограниченных ресурсов и недооценки рисков. Они не готовы инвестировать в кибербезопасность. В 2025 году ситуация лишь усугубится. Об этом сообщает пресс-релиз финтех-компании Paygine, он есть в распоряжении «Клерка».

С каждым годом киберпреступники находят все более изощренные способы атаковать бизнес. Уязвимости в облачных сервисах, рост фишинга и использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах становятся новыми вызовами для предпринимателей.

Угрозы, которые в прошлом казались проблемой только крупных корпораций, теперь все чаще нацелены на малый бизнес.

Причина проста: небольшие компании, как правило, имеют ограниченные ресурсы для защиты данных и слабо подготовлены к современным вызовам.

Директор управления продуктами Роман Тихонов выделяет ключевые меры для минимизации угроз: