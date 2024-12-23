Женщина в декрете считается работающей и ей не положено пособие за ребенка-инвалида

Если мама ребенка-инвалида работает на полставки, то она будет получать за него пособие как неработающая. Если она находится в отпуске по уходу за ребенком (то есть фактически вообще не работает), то она считается работающей.

Разъяснение дает СФР в письме от 04.12.2024 № 25-20/60249.

Речь идет о выплате родителям детей-инвалидов 10 тыс. руб. в месяц по указу президента от 26.02.2013 № 175.

Выплата положена трудоспособному родителю, который: не работает;

работает на условиях неполного рабочего времени;

работает неполное время дистанционно или на дому.

Если женщина сидит дома в отпуске по уходу с младшим ребенком, то она считается работающей. И пособие за старшего ребенка-инвалида ей не положено, утверждает СФР.

Если же она перед отпуском по уходу работала неполное время и это было отражено в ее трудовом договоре или допнике к нему, то пособие за ребенка-инвалида ей будут платить.

Отметим, что вопрос был задан про случай, когда инвалидность старшего ребенка установлена в период декрета с младшим, и заранее предусмотреть переход на неполное время сотрудница не могла.

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