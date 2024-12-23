Как изменится учет в строительстве? Узнайте на бесплатном вебинаре!

Разберемся с особенностями учета в строительстве и что нужно учесть в работе в строительной компании в связи с налоговой реформой.

Стройка является одной из сложных сфер и это прямо отражается на бухгалтерском и налоговом учете. Процесс строительства достаточно сложный и длительный, включает много этапов и специфических операций, которые нужно предусмотреть и правильно оформить. На бесплатном вебинаре «Особенности учета в строительстве в условиях налоговой реформы – 2025. Частые вопросы бухгалтеров» рассмотрим основные особенности, на которые надо обратить внимание, а также разберем что надо изменить в работе в связи с грядущими изменениями. Он состоится уже завтра в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Участники стройки, виды и этапы работ

2. Особенности учета в строительстве:

учет материалов

учета расходов

определение финансового результата.

3. Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика

4. Налоговая реформа – 2025: что меняется у строителей

5. Что учесть в учетной политике на 2025 год и изменить в работе

6. Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве

Спикер — Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».

Ждем вас на вебинаре завтра в 15:00 мск!