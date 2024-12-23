«Честный ЗНАК»: власти конфисковали больше 76 тысяч пар нелегальной обуви

Роспотребнадзор, полицейский и таможенники изъяли больше 160,5 тысяч нелегальной одежды и обуви.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказали, что из оборота изъяли больше 76 тыс. пар обуви и 106,5 тыс. нелегальных товаров из сферы легкой промышленности.

Такая продукция продавалась с нарушениями по маркировке и имела признаки контрафакта. Роспотребнадзор конфисковал 94 тыс. единиц одежды и 30,5 тыс. пар обуви.

«Почти 50 тыс. предметов одежды и свыше 23 тыс. пар обуви — полицейскими и около 16,5 тыс. товаров легпрома и 22,5 тыс. пар обуви изъяли российские таможенники», — сказали в ЦРПТ.

Например, Приволжская электронная таможня нашла 4,5 тыс. кроссовок с товарными знаками Adidas, Puma и Vans. Их конфисковали и уничтожили. У предпринимателя в Липецкой области изъяли 133 курки, 169 пар обуви, а также текстильные принадлежности.