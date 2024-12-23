ФНС сформировала Регистр арбитражных управляющих

Чтобы арбитражные управляющие быстрее получали сведения о должниках, ФНС создала Регистр арбитражных управляющих. Он позволяет обмениваться данными с саморегулируемыми организациями и присваивать рейтинги.

Налоговики вместе с саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих сформировали Регистр арбитражных управляющих (РАУ). Он нужен для быстрого обмена данными с СРО.

В рейтинг внесли результаты 296 тыс. завершенных процедур за последние три года. Не согласились с присвоенным рейтингом 42 саморегулируемые организации. Они подали обращение через рабочие кабинеты в РАУ. Центр компетенции рассмотрел заявления и скорректировал 0,12% информации.

«С учетом поступивших обращений размещен актуализированный рейтинг. У СРО будет еще 10 рабочих дней для направления заявлений о несогласии с рассчитанными баллами, результаты рассмотрения которых будут учтены в следующем расчетном периоде на 01.01.2025», — сказано на сайте ФНС.

В рабочие кабинеты РАУ вошли 1 891 арбитражных управляющих, из них 405 пользователей направили запросы о должниках. Система автоматически предоставила сведения о 1 792 россиянах с долгами.