🏡 При переводе садового дома в жилой имущественный вычет не дадут

Если построить садовый дом, а потом по документам перевести его в жилой, права на имущественный вычет по НДФЛ не будет.

Вычет в размере до 2 млн рублей можно получить по расходам на строительство или покупку жилого дома (в том числе, недостроенного). Для этого нужен документ, подтверждающий право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем.

Предоставление имущественного вычета в связи с переводом садового дома в жилой дом нормами НК не предусмотрено.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-04-05/107613.

Добавим, право на имущественный вычет на дом, расположенный на садовом участке, зависит от того, как он числится в ЕГРН – с видом «жилой» или «нежилой» (письмо Минфина от 08.06.2022 № 03-04-05/54380).