Самый важный курс повышения квалификации 2025 года — «Учет НДС-2025»

С 2025 года плательщиками НДС станут еще и компании на УСН, так что теперь научиться работать с одним из самых сложных налогов придется всем бухгалтерам. Чтобы помочь вам адаптироваться, мы записали новый курс «Учет НДС-2025». Вы разберетесь в сути каждого изменения и научитесь на практике применять новые знания. Сможете работать без стресса и страха.

С 1 января 2025 года ИП и организации на УСН так же, как и компании на ОСНО, признаются плательщиками НДС. Им придется разобраться:

как выбрать выгодную налоговую ставку (5%, 7% или 20%);

как делать вычеты по НДС;

как определять налоговую базу;

как вести учет НДС в 1С;

как заполнять декларацию по НДС на УСН.

Получите все необходимые знания, чтобы справиться с новыми задачами, на курсе повышения квалификации «Учет НДС-2025». Вы научитесь рассчитывать НДС при импортных операциях, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить новый курс 2025 года со скидкой 73% за 6 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Поторопитесь — обучение начнется 1 января.

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