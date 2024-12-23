Самый важный курс повышения квалификации 2025 года — «Учет НДС-2025»

С 1 января 2025 года ИП и организации на УСН так же, как и компании на ОСНО, признаются плательщиками НДС. Им придется разобраться:
как выбрать выгодную налоговую ставку (5%, 7% или 20%);
как делать вычеты по НДС;
как определять налоговую базу;
как вести учет НДС в 1С;
как заполнять декларацию по НДС на УСН.
Получите все необходимые знания, чтобы справиться с новыми задачами, на курсе повышения квалификации «Учет НДС-2025». Вы научитесь рассчитывать НДС при импортных операциях, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.
Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Сейчас вы можете купить новый курс 2025 года со скидкой 73% за 6 900 рублей вместо
26 000 рублей.
Поторопитесь — обучение начнется 1 января.
Больше курсов повышения квалификации со скидками в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию