Сделки с недвижимостью будут заключать по биометрии

Электронные заявления о регистрации прав на недвижимость примут только после подтверждения личности по биометрии.

В Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому сделки с недвижимостью начнут регистрировать с использованием биометрии.

Жители страны смогут в электронной форме подавать заявления о государственной регистрации прав на недвижимость, но только при подтверждении личности через Единую биометрическую систему (ЕБС).

«Реализация предлагаемых решений направлена на упрощение для повышения качества оказания услуг и сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 июля 2026 года.