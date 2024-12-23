От ПСН можно отказаться, если она еще не начала действовать

Если предприниматель получил патент, но потом передумал, то от ПСН можно отказаться. Для этого нужно подать заявление в свободной форме.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спрашивают, можно ли отказаться от применения патентной системы налогообложение (ПСН), если налоговая уже одобрила заявку, но сам патент еще не начал действовать.

У ФНС есть письмо от 26.11.2021 № СД-4-3/16553 в котором сказано, что предприниматель может отказаться от применения ПСН. Для этого нужно подавать заявление в тот же налоговый орган, в который обращались за получением патента. Сделать это можно в свободной форме.

В комментариях бухгалтер поделилась примерным текстом заявления: «Я, индивидуальный предприниматель ФИО, сообщаю о своем решении об отказе от получения патента на право применения патентной системы налогообложения по виду деятельности “оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом”. Поэтому прошу патент мне не выдавать и на учет в связи с применением патентной системы налогообложения меня не ставить. Заявление на получение патента было подано мной (дата подачи)».

«ИП, получивший патент, вправе до даты начала действия данного патента (до даты постановки на учет) принять решение об отказе от указанного патента, уведомив об этом налоговый орган в произвольной форме», — сказано в письме ФНС.

Предприниматель становится плательщиком ПСН только с даты начала действия патента, которая может не совпадать с моментом его получения.