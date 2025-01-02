Какие квоты на работников-иностранцев в 2025 году

Больше всего мигрантов разрешат привлекать в сфере строительства. Квота составит 80%. В торговле по-прежнему действует запрет на иностранных работников.

Правительство утвердило квоты на трудоустройство иностранных сотрудников в 2025 году.

Работодатели не смогут нанимать трудовых мигрантов для работы:

в розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8);

прочей розничной торговле вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99);

розничной торговле лекарствами в аптеках (код 47.73).

Запрет сохранится на весь 2025 год. Об этом сказано в постановлении правительства от 16.12.2024 № 1796.

Компании, которые выращивают овощи, смогут пригласить на работу иностранцев, но их доля не должна превышать 50% от общей численности работников. Такая квота не будет действовать в Удмуртии, Красноярском крае, Астраханской, Амурской, Волгоградской, Новгородской и Омской областях.

В сфере строительства квота составит 80%, но она не распространится на Амурскую область, Москву, Бурятию и Краснодарский край. В Дагестане число иностранных строителей сократят до 30%.

В торговле алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах квота будет 15%, в области спорта — 25%, в управлении недвижимым имуществом и в облуживании зданий и территорий — 70%.

Также мигранты могут работать в лесоводстве и лесозаготовке, но они не должны превышать 50% от числа персонала. Квота 24% распространяется на компании, которые ведут деятельность в сфере сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта.