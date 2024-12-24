🚁 Вертолет облагается налогом на имущество организаций

Вертолет считается недвижимым имуществом. А раз это недвижимость, то будет налог на имущество.

Разъяснение дает Минфин в письме от 05.08.2024 № 03-05-05-01/72761.

Дело в том, что по нормам ГК к недвижимым вещам относятся, в том числе, подлежащие госрегистрации воздушные суда.

Таким образом, вертолет облагается налогом на имущество. Налоговая база = кадастровая стоимость.

В 2025 году появятся повышенные ставки налога на имущество, изменятся правила расчета многих других важных налогов — НДФЛ, НДС, налога на землю и на прибыль, появятся новые формы отчетности для налоговой и СФР. Подготовьтесь к нововведениям, которые коснутся каждого налогоплательщика, на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 79% за 5 900 рублей.