Таксисты просят сократить минимальный срок действия страхового полиса до одного дня

Однодневные полиса ОСГОП нужны водителям, которые подрабатывают в такси. Оформлять страховку на год им невыгодно.

С 1 сентября 2024 года таксисты обязаны оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Сейчас его можно приобрести на год, но участники рынка просят ввести однодневные полисы, чтобы привлечь водителей, для которых работа в такси не основная занятость.

Если работать без полиса, то таксопарк оштрафуют на сумму до 1 млн рублей и приостановят разрешение на работу в такси. Несмотря на строгое наказание, не все водители оформили страховку. На декабрь это сделали только 43% от общего числа официально трудоустроенных таксистов. Всего в такси работает около 2 млн водителей. Об этом пишет «Коммерсант».

В «Яндекс такси», в сервисе «Максим» и Общественном совете по развитию такси рассказали, что не каждый автомобиль в таксопарке выходит на линию ежедневно, поэтому оформлять страховку на год экономически невыгодно. Однодневный полис позволит покрыть только реальное время работы.

Участники рынка такси направили письмо с предложением сократить минимальный срок действия ОСГОП главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.