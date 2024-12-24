46% селлеров пожаловались на высокие комиссии маркетплейсов

Предпринимателям мешают развиваться комиссии со стороны маркетплейсов, высокая стоимость рекламы и утрата товаров при доставке.

Почти половина предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах, назвали высокие комиссии площадок главной проблемой развития их бизнеса.

К остальным проблемам продавцы отнесли дорогую рекламу (33%), потерю товаров при доставке (31%), а также обязанность участвовать в скидках и акциях (30%). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Data Insight.

В Wildberries объяснили, что размер комиссии зависит от категории и модели продаж, она начинается от 0,5% цены продавца, если селлер сам доставляет товары. Маркетплейс удержит от 6,5% при модели «Продажа со склада», при которой площадка сама оказывает логистические услуги.