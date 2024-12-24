К районным коэффициентам северных сотрудников можно применять стандартный вычет

Районные коэффициенты (РК) и процентные надбавки работников Крайнего Севера облагаются НДФЛ по другой шкале НДФЛ, нежели их зарплата. Но стандартный вычет можно применять и к РК.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108771.

РК и процентная надбавка с 2025 года – отдельная база по НДФЛ. И для нее применяется ставка 13% до 5 млн рублей и 15% свыше 5 млн.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ по ним с 2025 года мы подробно разбирали тут.

Лимит дохода для стандартного вычета с 2025 года составляет 450 тыс. рублей.

В целях предоставления стандартного вычета учитывается доход в виде зарплаты, исчисленный нарастающим итогом с начала года. Напомним, по зарплате действует 5-ступенчатая шкала НДФЛ.

Если весь вычет не применен к зарплате, то его можно применять к начислению в виде РК.

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