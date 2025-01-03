Поставки из Беларуси могут задержаться в конце января

Перевозчикам придется устанавливать электронные пломбы на автомобили, которые будут перевозить грузы между РФ и Беларусью. Это повлияет на срок и цену доставки товаров.

С 25 января 2025 года для автомобильной перевозки товаров по России и Беларуси будут нужны электронные навигационные пломбы. Логистические компании предупреждают о возможных задержках в доставке, а также о росте цен на товары.

Пломбы установят на пунктах пропуска через границу, но перевозчикам нужно создать электронный кабинет на сайте оператора. Сейчас подобные устройства применяют на железнодорожном транспорте, чтобы контролировать транзитные грузы. Об этом пишут «Известия».

В информационную систему поступят сведения о маршруте и движении груза, а также о потере сигнала или низком заряде устройства. Как только груз поступит на таможенный пост назначения, электронную пломбу снимут.

Изменения затронут импорт и экспорт алкоголя и табака, одежды, обуви, электроники и других товаров. Таким образом власти планируют бороться с контрафактом и контрабандой.

«Любое обеление всегда будет приводить к удорожанию. Для крупных игроков чем прозрачнее рынок, тем лучше. А для небольших все наоборот. Последние либо вовсе вынуждены будут уйти с рынка, либо тоже повысят цены», — сказал собеседник издания.

Перевозчикам будут нужны дополнительные средства для подключения к системе. В Беларуси стоимость навигационной пломбы за одни рейс составляет примерно 120 евро. Для российских перевозчиков это будет стоить порядка 12-15 тыс. рублей.