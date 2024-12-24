Родители получат детские пособия 25 декабря

Пособия за декабрь перечислят досрочно — 25 декабря, а выплаты за январь поступят в феврале 2025 года.

Детские пособия за декабрь 2024 года переведут на карты и счета раньше положенного срока. Выплаты стоит ждать 25 декабря.

Согласно обычному графику, пособия выплачивают в следующем месяце за предыдущий. Досрочный перевод делают только тогда, когда дата платежа приходится на выходные и праздничные дни.

«В связи с досрочной выплатой пособий следующая выплата за январь поступит уже в феврале», — сказано в телеграм-канале Минтруда.

25 декабря родители получат единое пособие на детей и по беременности, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву, пособие по уходу за детьми от 1,5 лет.

Если семьи получают детские пособия через почту, то деньги доставят до 25 января 2025 года.