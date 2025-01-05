❗ НДС не идет в расчет 60-миллионного НДС-лимита на УСН

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.10.2024 № 03-07-11/103781.

Но если в 2025 году доход будет менее 60 млн рублей, то в 2026 году не будет НДС, пока доход за 2026 год не превысит 60 млн.

Если в 2024 году у бизнеса на УСН доход более 60 млн рублей, то весь 2025 год будет НДС, независимо от того, какой доход будет в 2025 году.

В доход за 2025 год на УСН включаются полученные от покупателей суммы за минусом НДС . Этот доход по УСН также учитывают для лимита по НДС.

Причем не важно, какой объект по УСН у компании – «доходы» или «доходы минус расходы». Расчет дохода для лимита по УСН от этого не зависит.

Пример

Доход компании на УСН за 2024 год – 65 000 000 руб. С 2025 года она начинает платить НДС по ставке 20%.

В 2025 году покупателям отгружено товаров на 84 млн рублей, в том числе НДС 14 млн. Но покупатели оплатили только 66 млн, в том числе НДС 11 млн.

Таким образом, доход по УСН за 2025 год – 55 млн рублей. Это меньше, чем лимит 60 млн, поэтому с 2026 года компания будет работать без НДС.