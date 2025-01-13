С 13.01.2025 все договоры дарения недвижимости нужно заверять у нотариуса. Исключений нет

Закон вносит изменение в п. 3 ст. 574 ГК и устанавливает, что:
Договор дарения недвижимости, заключенный между гражданами, подлежит нотариальному удостоверению.
Изначально предлагалось сделать исключение для обязательного нотариального оформления дарения между близкими родственниками и супругами. Но в окончательном варианте эту инициативу отвергли. На том основании, что «наличие брака или близкое родство между дарителем и одаряемым не исключают злоупотребления правом со стороны последнего путем злоупотребления доверием или введением в заблуждение дарителя. Указанная позиция подтверждается анализом соответствующей судебной практики…».
Таким образом, договор дарения недвижимости между близкими родственниками или супругами тоже нужно в обязательном порядке заверять у нотариуса.
Закон вступит в силу с 13 января 2025 года.
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