У оператора МТС произошел сбой

Пользователи мобильной связи и интернета от МТС пожаловались на массовый сбой.

Абоненты оператора МТС сообщили о сбое в работе мобильной связи и интернета, также они не могут войти в личные кабинеты и написать сообщение в техническую поддержку.

Неполадки начались после 9:00 мск, а на 14:00 число жалоб превысило 1,8 тыс. По данным портала «Сбой.рф», больше всего обращений поступило от абонентов из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Ростовской области.

В июне 2024 года МТС сообщил о самой мощной DDoS-атаке на их сеть широкополосного интернета.