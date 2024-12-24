Глава ВТБ: маркетплейсы составят конкуренцию банкам

Создавая свои кредитные организации, маркептлейсы конкурируют с банками в области платежей. У них больше преимуществ и меньше ограничений.

Маркетплейсы создают свои кредитные организации и начинают конкурировать с банками. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин в эфире Первого канала.

«Они (маркетплейсы), конечно, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. И это очень серьезно», — заявил Костин.

Также он добавил, что банковская сфера уже чувствует угрозу со стороны e-commerce, поскольку площадки активно внедряют свои кредитные продукты и кошельки для оплаты покупок. Глава ВТБ выступил за то, чтобы выровнять условия и установить для маркетплейсов такие же ограничения, с каким сталкиваются банки.