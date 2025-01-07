С 1 марта 2025 жильцы смогут по-новому голосовать на общем собрании

Федеральный закон от 13.12.2024 № 463-ФЗ обеспечит возможность голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников в электронном формате на федеральном портале «Госуслуги».

Закон даст право с 1 марта 2025 года информировать собственников о планируемых общих собраниях, голосовать на них, там же размещать детализированные принятые решения.

Кроме того, Минстрою будет поручено разработать параметры взаимодействия и информационного обмена между Госуслугами и региональными информационными, где они есть. Это отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Делаем еще шаг на пути цифровизации — переход на электронное голосование и обеспечение его прозрачности и удобства для собственников», — подчеркнул Пахомов.

Кроме того, закон повысит прозрачность и мобильность голосования, обеспечит легитимность таких собраний, поможет бороться с подделкой протоколов.