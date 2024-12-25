Экспедиторы применяют НДС 0%, если один из пунктов грузоперевозки – за границей

Организация перевозки экспортируемых или импортируемых товаров облагается НДС 0%. Но не всегда.

Ставки НДС 0% не будет, если одновременно выполняются два условия:

перевозка идет только между пунктами, находящимися на территории РФ;

организация или ИП не указаны в транспортных, товаросопроводительных или иных документах, подтверждающих импорт или экспорт, в качестве одного из перевозчиков.

Если один из пунктов находится в РФ, а другой – за границей, то у экспедитора будет ставка НДС 0%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.09.2024 № 03-07-08/94263.

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