Каким стало международное присутствие «Мира» по итогам 2024

Четыре страны — Абхазия, Белоруссия, Куба и Южная Осетия — кроме России полностью обслуживают карту без каких-либо ограничений. На карте, представленной в инфографике, каждый цвет обозначает свой статус: от действующей без ограничений до тех, где прием прекращен или сопровождается сложностями.
На карте, представленной ТАСС, цвета отображают разные статусы использования: зеленым выделены территории, где «Мир» действует, голубым — страны, заинтересованные во внедрении, а красным помечены регионы, где сервис перестал работать. В отдельную категорию попали государства, где карта принимается с некоторыми ограничениями, например не всеми банками или не на всей территории.
Согласно данным Ассоциации туроператоров и источникам ТАСС, наибольшую популярность «Мир» сохраняет в соседних с Россией странах, а также в ряде туристических направлений в Азии и Латинской Америке.
Пример интеграции иранской Shetab и «Мира» может стать показательным для других стран, которые заинтересованы и ограничены в возможностях продвижения своих платёжных систем. Следующий на очереди — Пакистан. Пока речь только о запуске «Мира», но у Пакистана тоже есть своя платёжная система PayPak. Она используется внутри страны с 2016 года и её международное присутствие тоже ограничено.
Несмотря на рост популярности и расширение «Мира», критики указывают на ряд проблем. Так, в некоторых странах внедрение тормозится из‑за опасений попасть под вторичные санкции или столкнуться со строгим банковским регулированием. Часть банков опасается осложнений в отношениях с международными платежными системами и не всегда готова идти на уступки при подключении российских карт. Кроме того, неоднозначная политическая ситуация и различные требования местных надзорных органов затрудняют полное развертывание «Мира» во многих странах.
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