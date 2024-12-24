Каким стало международное присутствие «Мира» по итогам 2024

Российская платежная система «Мир», по данным ТАСС на 9 октября 2024 года, сегодня действует в 14 странах, а еще 3 планируют присоединиться к ее приему в обозримом будущем.

Четыре страны — Абхазия, Белоруссия, Куба и Южная Осетия — кроме России полностью обслуживают карту без каких-либо ограничений. На карте, представленной в инфографике, каждый цвет обозначает свой статус: от действующей без ограничений до тех, где прием прекращен или сопровождается сложностями.

На карте, представленной ТАСС, цвета отображают разные статусы использования: зеленым выделены территории, где «Мир» действует, голубым — страны, заинтересованные во внедрении, а красным помечены регионы, где сервис перестал работать. В отдельную категорию попали государства, где карта принимается с некоторыми ограничениями, например не всеми банками или не на всей территории.

Согласно данным Ассоциации туроператоров и источникам ТАСС, наибольшую популярность «Мир» сохраняет в соседних с Россией странах, а также в ряде туристических направлений в Азии и Латинской Америке.