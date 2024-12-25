За 1 квартал 2025 года надо сдавать новую форму декларации по НДС

За 4 квартал 2024 надо сдавать декларацию по НДС старой формы, а за 1 квартал 2025 года – по новой форме.

Об этом напоминает ФНС.

В новой форме включены ставки НДС в размере 5% и 7%, 5/105% и 7/107%. Их могут применять плательщики УСН с доходом свыше 60 млн рублей.

Кроме того, перечень не облагаемых НДС операций дополнен новыми налоговыми льготами. Например, в него вошли операции по майнингу цифровой валюты и сделки с ней, оказание ветеринарных услуг.

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