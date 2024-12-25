На бесплатном вебинаре эксперт расскажет все про уплату НДС в 2025 году

Разберитесь как компаниям и ИП на УСН нужно платить НДС с 2025 года и что нужно учесть при выборе ставок, оформлении договоров и порядке документооборота.

Все налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС? Какие документы надо будет вести? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать, разберемся вместе с экспертом на бесплатном вебинаре «Все про уплату НДС на УСН в 2025 году». Он состоится завтра, 26 декабря, в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила. Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%). Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях. Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%) Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН. Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН. К чему готовиться упрощенцам и их партнерам:

НДС по переходящим договорам

НДС при переходе с ОСНО или УСН со ставкой 20% (10%) на УСН с освобождением или со ставками 5%/7%

НДС при переходе с пониженных ставок или освобождения от НДС на ставку 20% (10%)

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!