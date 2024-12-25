Минпромторг хочет обязать маркетплейсы продвигать отечественные товары

Чтобы выровнять конкуренцию с иностранными брендами, власти дадут маркетинговое преимущество отечественным производителям не только в торговых сетях, но и в сфере e-commerce.

Маркетплейсы могут обязать продвигать российские аналоги иностранных товаров. В поисковой выдаче такие карточки будут на первых местах.

Такую идею предложил Минпромторг в качестве дополнения к законопроекту о «российской полке» в торговых сетях. Отечественные производители получат маркетинговые преференции, что позволит выровнять конкуренцию с более сильными зарубежными брендами.

«Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность – и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда. Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он добавил, что для маркетплейсов это правило нужно прописать отдельно, поскольку у них нет «полочного пространства» и демонстрация товаров отличается от классической торговли.