ФНС: в 2024 году в личном кабинете налогоплательщика появились новые возможности

60 млн налогоплательщиков зарегистрировались в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». За 11 месяцев 2024 года новыми пользователями ЛК стали 5,3 млн физических лиц.

ЛК остается самым популярным среди интернет-сервисов ФНС. Наиболее востребованный функционал — заполнение налоговых деклараций и уплата налогов.

В 2024 году налогоплательщики направили более 13 млн деклараций. Удобство их заполнения пользователи оценивают на 4,8 баллов.

За 11 месяцев 2024 года новыми пользователями сервиса стали 5,3 млн физлиц.

Как сообщает ФНС, в 2024 году для пользователей реализован новый подраздел «Сведения по социальным вычетам» в разделе «Вычеты». В нем отражены сведения о социальных налоговых вычетах по расходам на лечение, обучение, страхование, негосударственное пенсионное обеспечение и получение физкультурно-оздоровительных услуг. Также визуализируется шкала лимита вычета и детализация по каждому виду расходов.

При наличии права на соцвычет налоговый орган направит в личный кабинет предзаполненное заявление для его утверждения.

Кроме того, для повышения качества обслуживания налогоплательщиков раздел «Каталог обращений» дополнен следующими возможностями:

Заявления о прекращении исчисления транспортного налога (авансового платежа по налогу), если оно в розыске в связи с его угоном, или похищено и розыск прекращен.

Заявление о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства.

Уведомление о наличии на земельном участке жилищного фонда и (или) объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

Также в личном кабинете теперь есть возможность загрузки уведомления об участии в иностранных организациях и уведомления о контролируемых иностранных компаниях в формате XML.

Раздел «Сведения о бизнесе» дополнен плавным переходом в сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», который позволяет подготовить и направить документы для регистрации бизнеса без посещения налоговой инспекции. Отслеживать статус по направленным заявлениям можно в также в личном кабинете.



Читайте инструкции, как пользоваться ЛК налогоплательщика, для физических лиц и для ИП.