Услуги аудиторов подорожают на 10-30% в 2025 году

С общественно значимыми организациями могут работать только 38 аудиторских компаний. Цены на услуги будут расти на фоне высокой загруженности аудиторов и дефицита кадров.

В 2025 году стоимость аудиторских услуг по проверке отчетности по РСБУ и МСФО для общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР) вырастут в среднем на 15%.

В компании «Мариллион» считают, что цены увеличатся на 10-15%, в «Универс-Аудите» — на 15%, в МКПЦ — до 20%, в «Русаудите» — на 15-30%, а в «Аудэксе» стоимость услуг аудиторов прибавит от 10% до 30%. Об этом пишет «Коммерсант».

В состав ОЗО ФР входят предприятия, чьи ценные бумаги торгуются на бирже, кредитные организации и управляющие компании. Работать с такими клиентами могут только 38 аудиторских фирм, которые входят в реестр Центробанка. Высокая загруженность специалистов сказывается на стоимости услуг. Сейчас средний чек крупных аудиторов — 3-5 млн рублей, а средних — 0,75-1,5 млн.

Кроме того, цены на аудиторские услуги вырастут на фоне повышения зарплат сотрудникам. В 2024 году они увеличились в среднем на 10-15%. Гендиректор МКПЦ Дмитрий Винокуров считает, что такая тенденция сохранится и в 2025 году, поскольку на рынке дефицит квалифицированных кадров.

В 2023 году аудиторы заработали 24,5 млрд рублей. Больше четверти от объема рынка приходится на ОЗО ФР.